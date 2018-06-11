Yunan bakan: FETÖ’cülerin kaçırılmasından korkuyoruz

Yunanistan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Fotis Kouvelis, İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Guardian'a konuştu. Kouvelis Guardian'a, "Türk askerlerinin güvenliği için mümkün olabilecek her şeyi yaptık ve bir yere götürdük. Bariz sebeplerden dolayı yerini söylemeyeceğim. Birkaç ay önce bölgede olanları unutmadık" ifadesini kullandı.

Ankara ile Atina arasında ciddi bir krize sebep olan firari FETÖ’cüler hakkında sıcak bir açıklama yapıldı. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan Türk askerler büyük bir krize sebep olmuş ve Atina’nın bu kişileri iade etmemesi iki ülke arasındaki ilişkiye ciddi zarar vermişti.

Bu gelişmenin ardından yakın zamanda Yunanistan, FETÖ’cüleri serbest bırakma ve bilinmeyen bir yerde saklama kararı almıştı. Türkiye ile Yunanistan arasında kriz yaratan bu gelişmenin ardından Yunan yetkililer bugün İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Guardian’a konuştu. Yunanistan’ın Savunma Bakanı Yardımcısı Fotis Kouvelis, konuyla ilgili detayları paylaştı. Kouvelis, “Onların güvenliğini bariz sebeplerden dolayı söylemeyeceğimiz bir yerde artırmak için olabilecek bütün önlemleri alıyoruz” ifadesini kullandı.

Kouvelis sözlerine, “Bu bölgede birkaç ay önce olan olayları unutmadık” derken, Kosova’da 6 FETÖ’cünün yakalanarak Türkiye’ye getirilmesini hatırlattı. Kouvelis, Yunan yargısının kararına karışılamayacağını iddia ederken, Ege Denizi’nde Türkiye’nin de tahriklerde bulunduğunu öne sürdü.

Yunan basını, Atina’nın FETÖ’cülerin durumlarından endişe ettiğini yazarken ülkenin çok okunan gazetelerinden Ta Nea, aralarında keskin nişancılar olmak üzere 80 polis memurunun FETÖ’cüleri korumak için görevlendirildiğini yazdı.