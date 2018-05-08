Yunan bakandan akıllara durgunluk veren Türkiye açıklaması

Ankara-Atina hattında üst düzeyde olan gerilimi artıracak bir açıklama Yunanistan Dışişleri Bakanı Kotzias'tan geldi. Kotzias, "Türkiye, BM'ye Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki Yunan topraklarıyla ilgili 'yanlış pozisyonlar' içeren belge sunduğunu" iddia ederek adeta Yunanistan'ın haksızlığını unutturmaya çalıştı.

Yunanistan’dan akıl almaz savunma… Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki Yunan topraklarıyla ilgili “yanlış pozisyonlar” içeren bir belge sunduğunu ve bu tür iddiaları yasal gibi göstermeye çalıştığını iddia etti.

Kotzias, Türkiye'yi Yunan egemenliği altında bulunan topraklar üzerindeki “yasadışı” iddialarını meşrulaştırmaya çalışmakla suçlarken Ankara'nın bu çabalarının uluslararası hukuka ters düştüğünü ve bu nedenle başarısızlığa mahkum olduğunu söyledi.

Ege ve Akdeniz’de yaşanan ada geriliminin ardından Türkiye ve KKTC’nin bütün itirazlarına rağmen Kıbrıs açıklarında doğal gaz arama faaliyetlerine devam eden Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda da Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunmuştu.