Yunanistan Mahkemesi’nden Türkiye aleyhine skandal karar

Yunanistan’da mahkeme, DHKP-C'li Hazal Seçer'in Türkiye'ye iade talebini reddetti.

Yunanistan İstinaf mahkemesi, DHKP-C’li bir teröristin daha iade talebini reddetti. Mahkeme DHKP-C'li Hazal Seçer'in Türkiye’de adil yargılanmayacağını, dosyasının terör suçu içermediğini ve başka davalar için de yargılanabileceklerini iddia ederek iade talebini reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyareti öncesi 9 DHKP-C üyesi tutuklanmıştı. Türkiye aralarında Hazal Seçer'in de bulunduğu terör örgütü üyelerinin iadelerini talep etmişti. Bugün, mahkeme Seçer'in iade talebini reddetti.

Geçtiğimiz hafta mahkeme, yine DHKP-C üyesi Naci Özpolat'ın Türkiye'ye iade talebini reddetmişti. İHA