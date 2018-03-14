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Yunanistan Mahkemesi’nden Türkiye aleyhine skandal karar

Yunanistan’da mahkeme, DHKP-C'li Hazal Seçer'in Türkiye'ye iade talebini reddetti.

android-time 18:10 14 Mart 2018
Haberler Dünya
Yunanistan Mahkemesi’nden Türkiye aleyhine skandal karar
Yunanistan’da mahkeme, DHKP-C'li Hazal Seçer'in Türkiye'ye iade talebini reddetti.

Yunanistan İstinaf mahkemesi, DHKP-C’li bir teröristin daha iade talebini reddetti. Mahkeme DHKP-C'li Hazal Seçer'in Türkiye’de adil yargılanmayacağını, dosyasının terör suçu içermediğini ve başka davalar için de yargılanabileceklerini iddia ederek iade talebini reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyareti öncesi 9 DHKP-C üyesi tutuklanmıştı. Türkiye aralarında Hazal Seçer'in de bulunduğu terör örgütü üyelerinin iadelerini talep etmişti. Bugün, mahkeme Seçer'in iade talebini reddetti.

Geçtiğimiz hafta mahkeme, yine DHKP-C üyesi Naci Özpolat'ın Türkiye'ye iade talebini reddetmişti.  İHA

Son güncelleme: android-time 18:2214.03.2018
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