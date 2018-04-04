“Yunanistan rahat durduğu sürece…”

Başbakan Binali Yıldırım, MEB Şura Salonu'nda 2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı'nda konuştu. Yıldırım, son dönemde Atina'dan gelen tehditkar açıklamalar ve provokasyona yanıt verdi.

Başbakan Yıldırım, son dönemde başta Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ve bakanlarının Türkiye karşıtı açıklamaları ve provokasyonları hakkında da konuştu. Yıldırım MEB Şura Salonu’nda 2017 YLSY Bursiyerleri Yurt Dışı Eğitime Hazırlık ve Uyum Programı’nda açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Türkiye’nin Dünya’da üniversiteye erişimde ikinci sırada olduğunu ifade etti.

Yıldırım, “Dünyada üniversiteye erişimde ikinci sıradayız. Bu son 15 yılda oldu. YÖK Başkanı’nın yalancısıyım birinci Yunanistan. İkinci Türkiye. Yunanistan’ı saymayın Türkiye. Bir vilayetimiz kadar ülke. İstanbul’dan biraz daha küçük. Neyse komşumuz yine de idare edeceğiz. Rahat durduğu müddetçe diyeceğimiz bir şey yok” ifadesini kullandı.