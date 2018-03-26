Yunanistan’da “İtaatsizlik Cephesi” kuruluyor

Yunanistan eski Maliye Bakanı Yianis Varoufakis´in kurduğu "DiEM25" adlı hareketin, Yunanistan´daki kolu "MeRA25" (Avrupa Realist İtaatsizlik Cephesi 25) bugün açılış kongresini gerçekleştiriyor.

Varoufakis´in 2015´te Avrupa´nın çeşitli ülkelerinden akademisyenler ve ilerici görüşlü vatandaşlarla kurduğu “DiEM 25” hareketi (Avrupa’da Demokrasi Hareketi – Democracy in Europe Movement 25) 9 Şubat 2016´da Berlin´de resmen duyurulmuştu. Avrupa’yı demokratikleştirmeyi ve sermayenin egemenliğini kırmayı hedefleyen hareketin Yunanistan´daki kolu “MeRA25″´in programı, saat 10:00´da başlayacak olan açılış kongresinde açıklanacak.

Varoufakis konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yalnız Avrupa genelinde birleşen ve Yunanistan´ın iflas etmesinden sorumlu sınır tanımayan oligarşiye karşı çıkmayı hedefleyen bir oluşum ülkeye hayat, vatandaşlara umut verebilir” dedi.

İlisia Tiyatro Salonunda gerçekleşecek olan kongre, Yianis Varoufakis´in saat 20:00´de yapacağı konuşma ile tamamlanacak. (DHA)