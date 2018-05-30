Yunanistan’da Muharrem İnce krizi: İzin vermeyin

Yarın Trakya'da miting düzenleyecek ve seçmene seslenecek Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Atina'da tartışma yarattı. Muharrem İnce'nin yarın Gümülcine'de gerçekleştireceği mitinge tepki aşırı sağcı Yeni Demokrasi Partisi'nden geldi.

Yunan basını Muharrem İnce’yi konuşuyor… Dün ülkenin çok satan gazetelerinden Kathimerini, İnce’nin bu hafta Gümülcine ve Trakya’da seçmenle bir araya geleceğini yazmasının ardından Atina’da yeni bir tartışma başladı. 31 Mayıs’ta Gümülcine’ye gidecek ve Gümülcine Başkonsolosluğu’nu ziyaret ettikten sonra miting düzenleyecek olan İnce’ye ve Atina yönetimine tepki aşırı sağcı Yeni Demokrasi Partisi’nden geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Türk dostu Selanik Belediye Başkanı 75 yaşındaki Boutanis’e karşı linç girişimini destekleyen Yeni Demokrasi’den üst düzey bir isim açıklamalarda bulundu. Yeni Demokrasi’nin gölge savunma bakanı olarak görev yapan Giorgos Koumoutsakos, “Yeni Demokrasi, Türkiye’deki miting rekabetinin Trakya’ya gelmesine karşı. Biz hükümetin gerekli önlemleri alarak diğer Avrupa Birliği’ne üye ülkeler gibi uygulamasını istiyoruz” dedi.

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Koumoutsakos’un bahsettiği Avrupa Birliği ülkeleri Hollanda, Avusturya ve Almanya, Türkiye’den siyasetçilerin miting yapmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Miting yasağını ilk açıklayan ülkelerden olan Almanya buna rağmen geçtiğimiz hafta HDP’nin mitingine izin vermiş ve bu gelişme Ankara-Berlin hattında ciddi bir gerilime sebep olmuştu.

Trakya’daki Müslüman Yunan vatandaşı olduğu için 24 Haziran seçimlerinde oy kullanamayacak fakat Yunan basını İnce’nin bu kararının arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bosna Hersek’te geçtiğimiz haftalarda düzenlediği mitingin olduğunu okuyucularına aktardı.