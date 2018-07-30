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Yunanistan’da ölü sayısı artıyor… Başbakan bölgeyi ziyaret etti

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, yangın felaketi sebebiyle bugüne kadar 91 kişinin hayatını kaybettiği Atina'nın 30 kilometre kuzeydoğusundaki Mati bölgesini ziyaret etti.

android-time 15:20 30 Temmuz 2018
Haberler Dünya
Yunanistan’da ölü sayısı artıyor… Başbakan bölgeyi ziyaret etti
Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, yangın felaketi sebebiyle bugüne kadar 91 kişinin hayatını kaybettiği Atina'nın 30 kilometre kuzeydoğusundaki Mati bölgesini ziyaret etti.

Yangın geçen Pazartesi günü ormanlarda başlamıştı ve 2 bin 500 evin de yanmasına sebep olmuştu. Yunanistan Başbakanı bir hafta boyunda bölgeye gitmemişti. Çipras, bu sabah saat 07.00’de felaket bölgesine gitti ve devlet televizyonu dışında hiçbir medya kuruluşuna haber verilmedi.

cipras-reuters

Çipras, ziyareti esnasında itfaiyecilerle ve askerlerle konuştu. Ayrıca hasar görmüş binaların kayıtlarını tamamlamak için bölgede kalan mühendis ve gönüllülerden de bilgi aldı.

cipras

Yunan Başbakanı Twitter hesabında, “Bugün trajedinin olduğu bölgeyi ziyaret ettim. Mühendis, asker, itfaiyeciler ve gönüllüler ile konuştum. Alevlere karşı eşit olmayan bir mücadele veren bu kişilerle müthiş bir hüzün ve büyük bir saygı içinde görüştüm. Şimdi rehabilitasyon için mücadele ediyorlar” yorumunda bulundu. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı dün gece yaptığı açıklamada ölü sayısının 91’e çıktığını açıklamış ve ilk kez 25 kişinin kayıp olduğunu belirtmişti.

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Son güncelleme: android-time 15:3030.07.2018
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