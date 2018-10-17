Yunanistan’da şok… Türk karşıtı bakan istifa etti

Yunanistan kabinesinde Türkiye karşıtı açıklamalarıyla iki ülke arasında gerilimi artıran Nikos Kotzias istifa etti.

Yunanistan Skai TV’si Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’ın istifasını sunduğunu duyurdu. Henüz Yunan hükümetinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Kotzias’ın bir süredir Savunma Bakanı Panos Kammenos ile sürtüşme yaşadığı biliniyordu.

İki bakan, Makedonya’nın ismi konusunda anlaşmazlık yaşamış ve sağ kanattaki Bağımsız Yunanlar Partisi’nin lideri olan Kammenos, Makedonya ile anlaşma yoluna gidilmemesini istemişti. Kotzias ile Kammenos’un dün Alexis Çipras’ın önünde kavga ettiği iddia edildi.