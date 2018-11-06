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Yunanistan’da tansiyon yüksek: Mafya babasına kamera önünde suikast

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan mafya babası Yannis Makris evinin önünde suikaste uğradı... Olay yerinde hayatını kaybeden Makris toprağa verilirken, kamera kayıtları ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
android-time 14:32 6 Kasım 2018
Haberler Dünya
Yunanistan’da tansiyon yüksek: Mafya babasına kamera önünde suikast
Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan mafya babası Yannis Makris evinin önünde suikaste uğradı... Olay yerinde hayatını kaybeden Makris toprağa verilirken, kamera kayıtları ortaya çıktı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Voula bölgesinde yaşayan 46 yaşındaki mafya babası Yannis Makris suikast sonucu hayatını kaybetti… Hafta sonu yaşanan suikast sonrasında soruşturma başlatılırken Yunan basını bugün Makris’in evinin önündeki kamera kayıtlarına ulaştı.

Kamuoyu tarafından iş insanı olarak da bilinen Makris’in otomobiline bindikten sonra saldırıya uğradığı görüldü. Tabancasıyla 6 el ateş açan saldırganın yüzünü şapkayla gizlediği açıkça görülürken, ateş sonrasında Makris’in araçtan çıkmaya çalıştığı ve daha sonra düştüğü ifade edildi.

Kesilen video görüntüsünde saldırganın araçtan çıkıp kaçmaya çalışan mafya babasını vurduğu anlar görülmüyor.

Kesilen video görüntüsünde saldırganın araçtan çıkıp kaçmaya çalışan mafya babasını vurduğu anlar görülmüyor.

Katilin yanına gelip, yakın mesafeden ateş açtığı ifade edilirken, Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, videoyu “Saldırganın kimliğini belirlemek için” okuyucularına yayınladı.

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Son güncelleme: android-time 14:3806.11.2018
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