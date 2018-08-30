Yunanistan’da yangın paniği… 875 yolcuyu taşıyan gemi yanıyor

Yunanistan'da, yaklaşık bin kişi taşıyan bir gemide dün gece çıkan yangın henüz söndürülemedi. Pire Limanı'na dönmek zorunda kalan gemi son saatlerde yan yatmaya başladı.

“Eleftherios Venizelos” adlı yolcu gemisinde dün gece çıkan yangın şimdiye kadar söndürülemedi. 875 yolcu ve 141 kişilik mürettebatıyla Atina’dan Girit’e seyreden geminin garaj bölümünde şimdiye kadar tespit edilemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Hemen geri dönen gemiden yolcular uzaklaştırıldı ancak garaj bölümünde bulunan arabalar ve kamyonlar devam eden yangından dolayı çıkarılamadı.

İtfaiye şefi Vasilios Matthopulos “1. garajdan bazı arabaları çıkarmayı başardık ancak söndürülemeyen yangın ve dumanlar daha fazla ilerlememize izin vermiyor” açıklamasını yaptı. Yangını söndürmek amacıyla ambarlara su ve ateş söndürücü köpük atmak için itfaiye kuvvetleri, geminin dış bölümüne delik açmak zorunda kaldılar. Atılan su, geminin yan yatmasına neden oldu. Bunun üzerine çevre kirliliğinin önlemesi amacıyla uzmanlaşmış ekiplerle donanım taşıyan iki tekne seferber edildi.