Yunanistan’daki korkunç yangından kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Yunanistan'da geçen hafta başkent Atina yakınlarında başlayan ve 80'i aşkın insanın ölmesine ve yüzlercesinin yaralanmasına sebep olan yangın felaketinin yaraları sarılmaya başlandı. Yetkililer bölgeyi didik didik arayıp kayıp kişilerin bedenlerine ulaşmaya çalışırken, Yunan basını bazı kişilerin kaçış anının video görüntülerini paylaştı.

Yunanistan belki de tarihinin en trajedik günlerini yaşıyor… Başkent Atina etrafında neredeyse eş zamanlı olarak başlayan yangınlar, ülke tarihinin en büyük felaketine sebep oldu. Geçen hafta başlayan yangında şu an en az 88 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken yetkililer kayıp sayısının net olarak bilinmemesi dolayısıyla bu sayının artabileceğini duyurdu.

Yaklaşık 180 kişinin yaralandığı binlerce evin kül olduğu yangın felaketi ile ilgili soruşturma devam ederken, yetkililer ve sağlık ekipleri bölgeyi didik didik arayarak kayıp olan kişilerin cansız bedenlerini arıyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras da bütün sorumluluğu üzerine aldığını açıkladı. Çipras gazetecilere “Sizi buraya kabinemin ve tüm Yunan halkının önünde bu trajedinin tüm siyasi sorumluluğunu aldığımı söylemek için çağırdım” dedi. Yunanistan Başbakaın “Çok karmaşık duygular içindeyim… İnsanların beklenmedik ve haksız bir şekilde hayatlarını kaybetmesinin acısını ve ağırlığını hissediyorum. Aynı zamanda yaptığımız her şeyin doğru olup olmadığı konusunda da büyük ızdırap çekiyorum” diye devam etti.

Öte yandan Yunanistan’ın çok satan gazetelerinden Kathimerini, yangından kaçarak denize giren Yunan vatandaşlarının görüntülerini ilk kez paylaştı. Felaketten kaçanlar tarafından çekilen videoda kendini zar zor denize atarak kurtulanların neler yaşadığı çok net ve korkutucu şekilde görülüyor.

Videoda çok sayıda insan yanlarına alabildikleri eşyalarla denize koşarken birçoğunun korkudan ağladığı ve fenalık geçirdiği görülüyor.

Öte yandan Yunan basınında yer alan haberlerde yangında hayatını kaybedenlerin yarın defnedileceği ifade edildi.