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Yunanistan’dan firari FETÖ’cüler için skandal karar

Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Yunanistan'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini dile getirdi.

android-time 15:27 16 Nisan 2018
Haberler Dünya
Yunanistan’dan firari FETÖ’cüler için skandal karar
Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Yunanistan'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini dile getirdi.

Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 24/7 radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan’da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini belirtti. Kontonis, “18 aylık tutukluluk halleri bittikten sonra serbest bırakılmalarını engelleyecek bir durum yok. Bu süre Mayıs ortasında doluyor. Türk tarafından Yunanistan’da yargılanmaları için bir talep gelmedi” dedi.

8 darbeci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçmıştı. Yunan yargısı, 8 darbecinin Türkiye’ye iade edilmemeleri kararını almıştı. Darbecilerin 18 aylık tutukluluk süresi Mayıs ayının başında dolacak. (İHA)

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