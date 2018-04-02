Yunanistan’dan saçma Türkiye iddiası

Kötü hava şartları dolayısıyla 1 Mart'ta Yunanistan'dan Türkiye'ye girdiklerini iddia eden 2 Yunan asker hakkında bugün Atina'dan yeni bir açıklama geldi. FETÖ'cüleri Türkiye'ye iade etmeyen Yunanistan'ın hükümet sözcüsü, "Türkiye askerleri siyasi amaç için kullanmak istiyor" ifadesini kullandı.

Mart ayında Ankara-Atina hattında gerilime sebep olan bir gelişme yaşanmıştı. 2 Yunan askeri, sınırı geçmiş Türkiye’de yakalanmıştı. 2 asker ve Yunan makamları hava şartları dolayısıyla askerlerin yollarını karıştırdığı ve istemeden Türkiye’ye giriş yaptığını iddia etse de iki asker hakkındaki yargı süreci devam ediyor.

Askerlerin durumuyla ilgili olarak Yunan hükümetinin sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos açıklamalarda bulundu. Yunan siyasetçi, “Görünen o ki, Türkiye bu durumu siyasi amaç için kullanmak istiyor. Bu bizim en büyük endişemizdi” ifadesini kullandı.

FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan FETÖ’cüleri Türkiye’ye iade etmemesinin ardından iki ülke arasında tansiyon yükselmiş ve Yunan makamlar küstah açıklamalarda bulunmuştu. Atina’da yayın yapan Real FM’e konuşan Tzanakopoulos, “Bir ay geçti ve hala askerlerin neden suçlandığı bilinmiyor. Bence bu çizgiyi geçmek demektir” dedi. Tzanakopoulos, FETÖ’cüler ile Yunan askerlerin aynı durumda olmadığını da öne sürdü.

Yunan mahkemesi 8 FETÖ’cü askerin Türkiye’ye iade edilmesini 3 kez reddetmiş ve Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras’ın ofisi konuyla ilgili bir açıklama yaparak sürecin devam ettiğini dile getirmişti.