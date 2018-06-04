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Yunanistan darbeci askerleri tahliye etti

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü askerlerden 4’ü daha 18 aylık tutukluluk sürelerinin dolduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

android-time 18:00 4 Haziran 2018
Haberler Dünya
Yunanistan darbeci askerleri tahliye etti
15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan FETÖ’cü askerlerden 4’ü daha 18 aylık tutukluluk sürelerinin dolduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü 4 asker daha 18 aylık tutukluluk sürelerinin dolması üzerine tutuklu kaldıkları Olimpiyat köyü nezarethanesinden tahliye edildi. 4 askerin daha tahliye edilmesi ile serbest kalan FETÖ'cü asker sayısı 8'e yükseldi. Konu hakkında Yunan makamlarınca herhangi bir açıklama yapılmazken, darbeci askerlerden birinin avukatı olan Omiros Zelios, “Son müvekkilim de geçen hafta tahliye edildi. 8 askerin hepsi gizli tutulan bir yerde kalmaktalar” dedi.

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İLTİCA KARARINDAN YARARLANACAKLAR

Daha önce darbecilerden Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanınmıştı. Özkaynakçı gerekli belgeleri aldıktan sonra mülteci olarak serbest dolaşabilecek. Yunanistan Danıştayı’nın Özkaynakçı için verdiği iltica hakkından yakın zamanda diğer FETÖ'cülerin de yararlanması bekleniyor. İHA

Son güncelleme: android-time 19:3904.06.2018
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