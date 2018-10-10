Yunanistan’dan şok çıkış: Türkiye sınırına askeri üs teklifi

Yunan basını dün ABD'nin Washington'da temaslarda bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un ABD'li mevkidaşına şaşırtıcı bir öneride bulunduğunu yazdı. Ülkenin çok satan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonunda yer alan haberde, Kammenos'un "Dedeağaç ve Volos'taki askeri varlığınızı genişletin" dediğini aktardı.

Türkiye ile peş peşe kriz yaşadıktan sonra Yunanistan ile yakınlaşma çabası içinde olan ABD ile ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı… Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonunda yer alan bir haber, önceki gün ABD’nin başkenti Washington’a giden Yunan Dışişleri Bakanı Panos Kammenos’un ABD’li mevkidaşı James Mattis’e bir öneride bulunduğunu yazdı. Gazetenin haberine göre Kammenos, bir dönem ABD’nin de gündeminde olan Yunanistan’a askeri üs kurma planını gündeme getirdi.

ABD Savunma Bakanlığı’nda Mattis ile bir araya gelen Kammenos’un, “Yunanistan’ın kendisini ABD’nin stratejik ortağı ve müttefiki olarak gördüğünü söylemek isterim. Yunanistan için ABD’nin askerlerini Yunanistan’da bulundurmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum” dediği aktarıldı. Kammenos’un bununla da kalmayarak ABD askerinin bölgedeki varlığını kuvvetlendirmesi gerektiğini de söylerken, “ABD, askeri gücünü sadece Suda Körfezi’nde değil, Larissa, Volos ve Alexandropuli (Dedeağaç) bölgelerinde de kuvvetlendirmeli” dedi.

Yunanistan, F-16’ların güncellenmesi için 1.5 milyar dolarlık bütçe ayırma ve savunma bütçesini artırma kararı alırken, Mattis’in bu karardan dolayı memnun olduğu aktarıldı.

ABD TÜRKİYE’YE MESAJ MI VERİYOR?

ABD ile Yunanistan arasındaki yakınlaşmaya Yunan basını geniş yer verirken, DW Türkçe’ye konuşan Yunanistan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELIAMEP) Direktörü Thanos Dokos, “Türkiye’nin yerini ne Yunanistan'ın, ne de ABD'nin güçlerini kaydırmak için görüştüğü diğer bir ülke olan Ürdün'ün alabileceğini düşünüyorum” görüşünü kaydetti. Bununla birlikte Trump yönetiminin alternatif ittifak arayışında olduğuna dikkat çeken Dokos, “Kanımca Amerikalılar bu hamleleriyle doğrudan Erdoğan'a ‘vazgeçilmez değilsin, başka seçeneklerimiz de var' mesajını vermek istiyor” diye konuştu.

Yunanistan'ın ABD ile ilişkileri daha da geliştirerek hem dış politikadaki konumunu güçlendirmek hem de müttefiki olan ABD'den savunma sanayi ürünlerini daha uygun koşullarda almak istediğini aktaran Dokos, ABD'nin ise Rusya kaynaklı tehlikelere karşı, Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki askeri üslere ilgi duyduğunu, Suriye kaynaklı tehditler nedeniyle de güneydeki askeri üslerden yararlanmak istediğini kaydetti. Ancak Dokos, ABD'nin alternatif arayışı ve ilişkilerdeki tüm güçlüklere rağmen Türkiye'nin Batı'dan kopmamasının büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi.