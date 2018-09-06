Yunanistan’dan tarihi ayıp… Kahramanı ‘kaçakçı’ yaptılar

Yunanistan, Midilli adasında 2015'te 18 mülteciyi boğulmaktan kurtaran ve Avrupa'da 'kahraman' ilan edilen profesyonel yüzücü Sara Mardini'yi insan kaçakçılığı, casusluk ve suç örgütüne üye olma suçlamasıyla tutukladı. Skandal karar Yunan hükümeti tarafından doğrulanırken, Mardini için protesto gösterileri düzenlendi.

23 yaşındaki Mardini, kendisi gibi yüzücü olan kardeşi Yusra Mardini’yle birlikte motoru bozulan şişme botu yüzerek kıyıya çekmişti.

Bu hikayeden etkilenen İngiliz yönetmen Stephen Daldry, Mardini’nin filmini çekmeye başladı. Mardini kardeşler daha sonra Almanya’ya yerleşti.

Yusra Mardini, BM Mültecilere yardım örgütünün iyi niyet elçisi olurken 2016’da Rio Olimpiyatları’nda yarıştı. Sara Mardini de Almanya’daki Bard Ünüversitesi’nde ekonomi ve sosyal bilimler eğitimi için burs kazandı.

Sara Mardini, 2016’da Emergency Response Centre International (ERCI) adlı mültecilere yardım örgütünde gönüllü olarak çalışmak üzere Midilli’ye geri döndü.

Ancak Sara Mardini ve iki gönüllünün 21 Ağustos’ta tutuklandığı ve Koridallos hapishanesine gönderildiği ortaya çıktı.

Mardini’nin avukatı Haris Petsalnikos, “İnsani bir davranış cezalandırılıyor. Sara bu suçların işlendiği öne sürülen dönemde Yunanistan’da bile değildi. Bu şimdiye kadar bir yardım görevlisinin karşı karşıya olduğu en ciddi suçlama” dedi.

Yunan makamları, Sara Mardini’nin tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturmaya altı ay önce başlandığını Atina ve Selanik’ten Midilli’ye istihbarat görevlilerinin gönderildiğini söylüyor.

İddianamede ERCI’nin kağıt üzerinde kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olmasına rağmen ülkenin kuzeydoğusundaki adalardan yasa dışı olarak mültecileri kaçırdığı öne sürülüyor.

Yunan polisi yardım örgütü görevlilerinin Yunan sahil güvenlik gemilerinin telsiz konuşmalarını dinleyerek, mülteci botlarının yerlerini önceden tespit ettiklerini ve 30 kadar yabancı ülke vatandaşının daha soruşturulacağını açıkladı.