Yunanistan’dan yeni hamle… NATO bitti şimdi gazetelere konuşuyorlar

Belçika'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde Yunanistan'ın bütün planı Türkiye'de gözaltında bulunan Yunan askerlerini gündeme getirerek Ankara üzerinde baskı kurmaktı. Fakat Yunanistan'ın bu gereksiz oyunu beklenen etkiyi yapamayınca Atina yönetimi yeni bir yöntem izlemeye başladı. Yunanistan Dışişlerİ Bakanı Kotzias, Alman basınına konuştu.

Yunanistan, NATO Zirvesi öncesinde başbakan Alexis Çipras’ın Brüksel’de yapacağı görüşmelerde, Türkiye’de gözaltında olan iki Yunan askeri gündeme getireceğini açıklamıştı. Öyle ki Yunan hükümeti sözcüsü bu sayede Türkiye’ye “baskı” yapacağını söyleyecek kadar ileri gitmişti. Mart ayında sınırı geçtikten sonra yakalanan ve halen gözaltında bulunan Yunan askerler hakkında NATO’dan beklenen sonuç alınamamış olsa gerek, Yunan makamlar uluslararası basına konuştu.

Yunanistan Dışişlerİ Bakanı Nikos Kotzias, iki Yunan askerin gözaltında olmasından dolayı rahatsız olduğunu Almanya’nın çok satan gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’a anlattı. Kotzias, iki Yunan askerin gözaltında olmasının kabul edilemez olduğunu söylerken, “Bu kabul edilemez. İki asker duruşmaya çıkmak için hali hazırda 4 aydır hapiste. Onların casus olduğundan şüpheleniyorlar fakat sizce asker üniformasıyla casusluk yapılır mı? Bu kabul edilemez” dedi.

Kotzias, gözaltındaki kişilerin aylarca hakim karşısına çıkmadan hapis tutulamayacağını iddia ederken, “İnsanların gururu ve özgürlüğü ile oynanamaz” dedi.