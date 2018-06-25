Yurt dışı oylarda şaşırtıcı detaylar

24 Haziran erken seçimleri sonrasında Avusturya, Hollanda ve Almanya, Türk siyasetçilerin seçim propagandası yapmaya izin vermeyeceğini açıklamış bu açıklama bahsi geçen ülkelerle Ankara arasında ciddi bir krize sebep olmuştu. Oy sayım işleminin tamamlanmasına yaklaşılırken yurt dışı oylara bakıldığında bu ülkelerde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ve AKP'nin çıktığı görülüyor.

24 Haziran erken seçimlerinde yurt dışı seçmenin oylarına bakıldığında, ortaya ilginç sonuçlar çıktığı görüldü. Türk siyasetçilerin propaganda yapılmasına izin verilmeyeceğini açıklayan Avusturya, Hollanda ve Almanya, geçtiğimiz aylarda diplomatik krize sebep olmuştu.

O dönemde Türk siyasetçilere propaganda yasağı getiren ülkeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da miting düzenlemiş, Muharrem İnce ise Yunanistan’da miting gerçekleştirmişti. Bu gelişme sonrasında yurt dışı seçmen oylarına bakıldığında ortaya ilginç sonuçların çıktığı görüldü.

Sandıkların açılmasının ardından ve oy sayım işleminde sona yaklaşılırken, Avusturya, Almanya ve Hollanda’da seçmenlerin büyük çoğunluğunun Erdoğan ve AKP’ye oy verdiği görüldü. Erdoğan’ın miting düzenlediği Bosna Hersek’te de AKP ve Erdoğan’a oy çıkarken Cezayir, Danimarka, İsveç, Kazakistan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Mısır, Sudan, Avustralya ve Norveç’te de benzer oy oranları yakalandı.

Japonya ve Irak’ta Selahattin Demirtaş saat 13:21 itibariyle oyların çoğunluğunu alırken, İsveç, İngiltere, Finlandiya, İsviçre, Ukrayna, Irak ve Japonya’da sandıktan HDP çıktı.

Yeni Zelanda, Güney Afrika, Kanada, ABD, Rusya, Çin, Polonya, Çekya, İspanya, İrlanda, Türkmenistan, Umman, Romanya, Yunanistan ve Arnavutluk gibi ülkelerde saat 13:21 itibariyle Muharrem İnce’ye oy çıktı. Millet İttifakı’na ABD, Kanada, Çin, Rusya, Çekya, Macaristan, Yunanistan, İtalya, BAE, Güney Afrika ve Yeni Zelanda’da sandıktan önde çıktı.