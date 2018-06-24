Yurt dışı seçmen kime oy verdi… İlk oylar geliyor

Sandık başına giden yurt dışı seçmeninin oyları da sayılmaya başlandı... Anadolu Ajansı'nın verilerine göre açılan sandık oranı %54'ken ABD'de Erdoğan önde, Kanada'da Muharrem İnce, Finlandiya'da Demirtaş önde görünüyor.

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre yurt dışı seçmenin oylarının neredeyse yarısı sayıldı… AA’nın paylaştığı verilere göre yurt dışı seçimlerinde ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı'ndan gelen ilk sonuçlara göre yurt dışında Kanada, Çin, Rusya, İran, İngiltere gibi ülkelerde Muharrem İnce birinci çıktı. Kazakistan, Almanya, Fransa, Mısır, Japonya gibi ülkelerde ise Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı.

Türkiye’deki gümrük kapılarında verilen oyların %17’si açılırken Erdoğan’ın oyların %52’sini aldığı ve İnce’nin %34’ünü aldığı görüldü.

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Rusya’da İnce, Finlandiya’da Demirtaş

Kanada'da yüzde 63 alan İnce'ye karşı Erdoğan yüzde 21 oy alabildi.

Çin'de yüzde 52 alan İnce'ye karşı Erdoğan yüzde 23 aldı.

Rusya'da yüzde 59 oy alan İnce'ye karşı Erdığan yüzde 24'de kaldı.

İngiltere'de yüzde 48 alan İnce'ye karşı Erdoğan yüzde 25 alabildi.

Erdoğan ise Kazakistan'da yüzde 45 oy alırken İnce yüzde 35'te kaldı.

Mısır'da Erdoğan yüzde 56 alırken buna karşılık İnce yüzde 33 aldı.

Almanya'da Erdoğan yüzde 65'i yakaladı. İnce ise yüzde 23'te kaldı.

Fransa'da da Erdoğan yüzde 63 aldı, İnce yüzde 25 oy oranını kazandı.

Erdoğan Japonya'da ise yüzde 38 ile birinci oldu ancak İnce Erdoğan'ı, yüzde 36'ı ile takip etti.

Finlandiya’da Demirtaş yüzde 43, İnce yüzde 32 ve Erdoğan yüzde 21 oy aldı.

ABD’de Muharrem İnce’nin toplam oyların %71’ini aldığı görüldü.