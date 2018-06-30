Zarrab davasının hakimi ilk kez konuştu

Türkiye'nin Zarrab ve Hakan Atilla davasının hakimi olarak tanıdığı hakim Berman, Twitter üzerinden davayı takip ederek gündeme gelen gazeteci Adam Klasfeld'in sorularını yanıtladı. Amerika'nın Sesi'nde yer alan haberde Berman, daha önce Türkiye'de bir sempozyuma katıldığını söylerken, "Yeniden Türkiye'ye gitmem mümkün değil" açıklamasını yaptı.

Zarrab ve Hakan Atilla davasının hakimi Richard Berman hala devam eden soruşturma ve dava sürecinde mahkeme dışında ilk kez sessizliğini bozdu. New York Güney Bölgesi Federal Hakimi Berman, Amerikan Court News haber sitesi muhabiri Adam Klasfeld'in dava süreciyle ilgili çeşitli sorularını yanıtladı.

75 yaşındaki Hakim Berman, dava sürecinde kendisini en çok şaşırtan şeyin Rıza Zarrab’ın arabulucu hukuk danışmanı olarak savunma ekibinde yer verdiği ve daha önce birlikte çalıştığı eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani olmuş. Giuliani’nin yıllar sonra değişen tavrından dolayı şaşırdığını söyleyen Berman, Türkiye hakkında da soruları yanıtladı.

Türkiye'de o dönem oldukça bilinen bir hukuk firmasının sempozyumuna katıldığını belirten, Berman, çok sayıda seçkin katılımcıyla Türkiye'de hukukun üstünlüğü konuştuklarını söyledi. Türkiye'ye tekrar gidecek misiniz? Sorusunu da, “Yeniden gitmem mümkün değil” diye yanıtladı.