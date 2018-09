Reza Zarrab’ın statüsü: Tutuklu tanık | Reza Zarrab ABD’de sokaklarında görüntülenmişti…

ABD'de itirafçı olarak, savcıyla anlaşan Zarrab, New York'ta görüntülendi... Reza Zarrab, şu an New York'ta tutuklu tanık statüsünde bulunuyor. İşte Zarrab'ın tutukluluk durumu ile ilgili gelen son bilgiler...

ABD'de “Zarrab davası” olarak başlayıp, Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılanmasına dönüşen davada, Reza Zarrab “itirafçı” olmayı tercih etmişti. Atilla'nın ceza almasının ardından Zarrab'ın hukuki statüsü de belli oldu. Zarrab artık New York'ta “tutuklu tanık” statüsüne alındı. Zarrab, “tutuklu tanık” olarak ABD Federal Cezaevleri Bürosu'nun “tutuklu ekiplerinin” gözetimi altında. ABD'deki uygulama çerçevesinde “tanıklık” yapacak olan tutuklular, can güvenliklerinin korunması adına ABD Federal Cezaevleri Bürosu'na bağlı hapishanelerde diğer tutuklu ve hükümlülerle birlikte tutulmuyorlar. “Tutuklu tanıklar”, Cezaevi bürosu gözetiminde, adresi açıklanmayan evlerde, farklı isimlerde ikamet ettiriliyorlar. Tutuklu tanıklar, mahkemeye verecekleri ifadeler sona erinceye ya da can güvenliklerine yönelik tehlikenin ortadan kalktığına inanılınca, cezalarının geri kalanını çekmek üzere, yine yeni kimlikler altında, normal hapishanelere gönderiliyorlar. İFADE VERMEYE DEVAM EDİYOR “Tutuklu tanık” statüsünden yararlanan Zarrab da, kaldığı adresi açıklanmayan güvenli evden, ABD Federal Cezaevleri Bürosu güvenlik görevlileri tarafından ihtiyaç olduğunda, ifadesi alınmak üzere ilgili savcılığa getiriliyor. İLGİLİ HABER Zarrab'ın gardiyanı ifadesini değiştirdi, her şeyi itiraf etti