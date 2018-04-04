Zarrab’ın cinsel taciz duruşması ertelendi

Rıza Zarrab'ın, koğuş arkadaşı Faozi Jaber’in cinsel tacize uğradığı iddiasıyla açtığı davanın düşmesi talebiyle yaptığı başvuru, 22 Mayıs’ta New York’ta yapılacak duruşmada karara bağlanacak.

Daha önce 13 Nisan'da yapılacağı açıklanan duruşma, Zarrab ve davacı Jaber'in avukatlarının aralarında anlaşmaları sonrasında 22 Mayıs tarihine ertelendi. Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Zarrab’ın yeni avukatı Robert Anello ile Jaber'in avukatı Alexei Schacht arasında yapılan mutabakata göre taraflar duruşma öncesinde davayla ilgili yazılı başvurularını 4 ve 18 Mayıs tarihlerinde yapacak. 22 Mayıs'ta yapılacak duruşmada da Zarrab’ın duruşmanın düşürülmesi için yaptığı başvuru karara bağlanacak.

Zarrab, geçtiğimiz ay avukatı aracılığıyla hakkında cinsel taciz ve tecavüz iddiasıyla açılan davanın düşürülmesi için başvuruda bulunmuştu. Zarrab’ın avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede davanın düşmesini talep etmiş, tecavüz ve cinsel taciz iddiasıyla açılan davanın arkasında Türk hükümetinin olabileceğine işaret etmişti. Zarrab’ın kendisine tecavüz edip defalarca cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açan eski koğuş arkadaşı 62 yaşındaki Arap asıllı Fildişi Sahilli vatandaşı Faozi Jaber'in avukatı Alexi Schacht, Anello'nun savunmasında dolaylı olarak suçladığı Türk hükümetiyle ilgili iddialarına cevap vermişti.

Zarrab’ın yeni avukatı iddialarda bulundu

Jaber'in avukatı Schacht, hukuk haber sitesi ‘Courthouse News Service'e yaptığı açıklamada, Türkiye ve Türk hükümetiyle hiç bir bağlantılarının olmadığını savunmuş, “Müvekkilimin ya da benim Türkiye ve Türk hükümetiyle hiç bir bağlantımız yok. Bu iddiaları haklı kılacak hiç bir kanıtı da yok. Bunlar iftira. Müvekkilim, hapiste başka bir mahkum tarafından tecavüze uğramayı hak etmedi. Bu dava işlenen bir suçla alakalı. Müvekkilim Jaber sadece adalet arıyor” diye konuşmuştu.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan haberde Sarraf'ın avukatı Anello, Jaber'in, Sarraf aleyhine açtığı cinsel istismar ve tecavüz iddiasıyla açtığı davanın hiçbir temele dayanmayan hayal ürünü olduğu belirttiği hatırlatıldı. Avukat Anello Türk hükümetinin, sistematik şekilde Sarraf'ı korkutmak, itibarsızlaştırmak ve tanıklıktan vazgeçirmek gibi bir dizi girişimde bulunduğunu öne sürmüştü.