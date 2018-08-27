Zarrab’ın gardiyanı ifadesini değiştirdi, her şeyi itiraf etti

ABD'de İran yaptırımlarını delmekten tutuklu bulunan iş adamı Rıza Zarrab'ın rüşvet verdiğini iddia ettiği gardiyan Victor Casado'nun, daha önce "rüşvet almadığı" şeklindeki ifadesini değiştirerek, Zarrab'tan rüşvet aldığını itiraf ettiği bildirildi.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, gardiyan Casado’nun hakim karşısında hakkında yapılan suçlamaları kabul ettiği belirtildi. Casado, daha önceki ifadesini değiştirerek, Zarrab’tan farklı kerelerde toplam 50 bin dolar civarında rüşvet aldığını ve Zarrab için Metropolitan Hapishanesine (MCC) alkol, cep telefonu ve bazı vitaminler dahil birçok maddeyi soktuğunu itiraf etti.

Rıza Zarrab, geçen yıl duruşmalar sırasında tutuklu bulunduğu cezaevindeki bir gardiyana, cep telefonu ve alkol karşılığında Türk avukatı vasıtasıyla, yaklaşık 45 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etmişti. İran’a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi suçlar atfedilen Zarrab, Mart 2016’da ABD’de tutuklanmıştı. Davanın başlamasına kısa bir süre kala ise Zarrab kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

Zarrab’ın eski gardiyan Casasado'ya rüşvetin Türk avukatlarından biri için çalışan bir sürücü aracılığıyla beş bin dolar nakit olarak ödendiği kaydedildi. Casado'nun o dönemde Sarraf'tan ez az 50 bin dolar rüşvet aldığı belirtildi.

TÜRK KADIN AVUKATA YAKALAMA EMRİ ÇIKARILACAK

Suçunu kabul ederek itirafçı olan Casado için savcılık anlaşmaya göre 26 bin dolar para cezası ve 36 ay ile 46 ay hapis cezası isteyecek. Casado'nun karar duruşması 11 Ocak 2019'da yapılacak.

Casado, 5 Nisan'da tutuklanmış, hakkında aralarında rüşvet almak, görevini kötüye kullanmak gibi beş ayrı suçlamadan toplam 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Casado, tutuklandıktan bir süre sonra 200 bin Dolar karşılığında kefaletle serbest bırakılmıştı.

Casado aleyhine hazırlanan iddianamede, Zarrab’ın adı (Mahkum 1) olarak yer almış, Zarrab’ın adına rüşveti nakit para olarak Casado'ya verdiği iddia edilen kadın avukat da (Avukat 1) olarak geçmişti. ABD merkezli Amerika’nın Sesi’nde yer alan haberde Casado'nun bildiklerini anlatmasıyla gardiyana rüşveti ileten Zarrab’ın Türk kadın avukatı ve rüşvetle ilgili diğer kişiler hakkında yeni bir iddianame hazırlanıp yakalama emri çıkartılacak.