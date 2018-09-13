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Son dakika! Reza Zarrab’ın yanındaki gizemli sarışın tanıdık çıktı!

Önceki gün ABD'nin New York kentinde görüntülenen Reza Zarrab'ın yanındaki gizemli kadının kimliği belli oldu. İddialara göre, sarışın kadın Gündeş'in uzun süredir görüşmediği yakın arkadaşı Ayşegül Akgün.

Sözcü İstanbul
android-time 08:04 13 Eylül 2018
Haberler Dünya
Son dakika! Reza Zarrab’ın yanındaki gizemli sarışın tanıdık çıktı!
Önceki gün ABD'nin New York kentinde görüntülenen Reza Zarrab'ın yanındaki gizemli kadının kimliği belli oldu. İddialara göre, sarışın kadın Gündeş'in uzun süredir görüşmediği yakın arkadaşı Ayşegül Akgün.

ABD'nin New York kentinde ünlü aktör Robert de Niro'nun da ortağı olduğu lüks Japon restoranı Nobu'da görüntülenen Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kim olduğuna dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Zarrab’ın zayıf ve sakalsız oluşu dikkat çekerken, masadaki kadının Zarrab’ın eşi Ebru Gündeş’in arkadaşı olduğu iddia edildi.

Zarrab'a iki korumanın da eşlik ettiği ifade edildi. Masada Zarrab'ın yanında bulunan kadının, şarkıcı eşi Ebru Gündeş'in uzun süredir görüşmediği yakın arkadaşı Ayşegül Akgün olduğu iddia edildi. Gündeş ile Akgün'ün aralarının uzun süredir bilinmeyen bir sebepten dolayı açık olduğu öne sürüldü. Haziran ayında da Zarrab'ın New York sokaklarında yürürken görüldüğü öne sürülen bir fotoğraf yayınlanmıştı. Bu fotoğrafta da Zarrab'ın yanında bir güvenlik görevlisi yer alıyordu. Zarrab'ın ise koltuk değnekleri ile yürüdüğü görülüyordu.

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Son güncelleme: android-time 08:4813.09.2018
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