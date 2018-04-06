Zehirlenen Rus ajanının son durumu açıklandı

İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajanı Sergey Skripal ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Yuliya'nın ilk açıklamasını yapmasının ardından babası Sergey'in de kritik durumdan çıktığı açıklandı.

İngiltere’deki Salisbury Bölge Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr. Christine Blanshard, eski Rus ajan Sergey Skripal’in durumunun kritik eşiği atlattığını duyurdu. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) aktardığına göre, Dr. Christine Blanshard ”Tedaviye iyi yanıt veriyor, hızla iyileşiyor ve artık durumu kritik değil” dedi. İngiltere’de sinir gazına maruz kalan ve Rusya tarafından zehirlendiği ileri sürülen Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal nedeniyle Avrupa ülkeleri ile ABD ve Rusya arasında diplomatik kriz yaşanmış, birçok AB ülkesi ve ABD, ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.