Zimbabwe’de otobüs faciası! Yolcu benzinle binince…

Zimbabwe'de yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 42 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Polis, ülkenin Matabeleland South bölgesinde bir yolcu otobüsünün içinde patlama meydana geldiğini açıkladı. Görgü şahitleri, yolculardan birinin gaz ya da benzin taşıdığını ve otobüsün bu nedenle bir anda alev aldığını aktardı.

Olayla ilgili detaylı açıklama yapılmazken, bazı yaralılarda ciddi yanıklar olduğu belirtildi.

Geçen hafta da Zimbabwe’de iki otobüsün çarpışması sonucu 50 kişi ölmüş, 80 kişi yaralanmıştı.