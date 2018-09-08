Son dakika! Ruslar yine bombalıyor! Zirvenin üzerinden daha bir gün geçti…

Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen üçlü zirvenin ardından bugün İdlib'de yine hareketli saatler yaşanıyor. Reuters'ın bölgedeki görgü tanıklarına dayandırdığı son dakika haberine göre Suriye ordusunun karada top atışı desteğiyle Rus uçakları İdlib’in güneyine hava saldırısı düzenledi. Reuters'ın iddiasına göre saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetti.

Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen üçlü zirvenin ardından tüm dünyanın gözü İdlib’e çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Tahran’da Rusya lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelmiş, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki meseleleri değerlendirmişti.

Erdoğan, Rusya ve Suriye’nin düzenlediği saldırılar karşısında ateşkes çağrısı yapsa da, üçlü zirvenin sonuç bildirgesinden istenen sonuç çıkmamıştı. Zirvenin üzerinden henüz bir gün geçmişken, bugün İdlib’den yine patlama sesleri yükselmeye başladı.

Reuters’ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre Suriye ordusunun karada top atışı desteği verdiği Rus uçakları İdlib'in güneyine yöneldi. Rus savaş uçakları İdlib’in güneyindeki Hama'ya bağlı Han Şeyhun ilçesine saldırı düzenledi.

Rus uçaklarına karadan destek veren Suriye ordusu da İdlib'in güneyindeki Sihal, Serc ve Huvayn el Kebir köylerine topçu atışı yaptı.

Yine Suriye ordusuna bağlı helikopterlerin varil bombası attığını yazan Reuters, saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

ESAD VARİLDEN VAZGEÇMİYOR



Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esad güçlerinin muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere ağustosta düzenlediği varil bombası saldırılarına ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, rejim güçlerinin geçen ayki saldırılarda en az 67 kez varil bombası kullandığı ve bu saldırılarda 2’si çocuk, 1’i kadın 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde rejim güçlerinin kullandığı toplam varil bombası sayısı ise 3 bin 503 olarak açıklandı.

Rejim güçleri düşük maliyetine (yaklaşık 50 dolar) karşın büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor.

Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ve büyük yıkımların ortaya çıkmasını hedefliyor. İçine doldurulan patlayıcı miktarına göre bombalar, 50-200 metrelik alanda tahribata neden oluyor.