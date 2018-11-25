﻿﻿AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sınavı soru ve cevapları bekleyişi…

AÖF vize sınavlarının ardından öğrenciler soruları, cevapları ve sonuçları bekliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin gözü kulağı üniversiteden yapılacak sınav sonuçları açıklamasında. Peki AÖF sınav soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Fakültesi final sınavları tamamlandı herkesin gözü sonuçlarda… Her sene aynı dönemde gerçekleşen AÖF vize sınavlarının ardından Anadolu Üniversitesi AÖF vize sonuçları bekleniyor. AÖF sınav sonuçlarını kontrol etmek için Anadolu Üniversitesi sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçlara henüz ulaşabilmiş değil. Soru ve cevap anahtarı da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesinde henüz yayımlanmadı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 20 gün içinde öğrenci girişi sayfasından açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. AÖF sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz ise aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI

AÖF SORU VE CEVAPLARI AŞAĞIDAKİ LİNKLER ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

AÖF soru ve cevapları henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. AÖF sonuçlarının açıklanması ise bir süre daha sürecek. Her sınavın ardından “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” konusu gündeme gelirken genellikle AÖF sınav sonuçları 20 gün içinde açıklanıyor.

AÖF SORU VE CEVAPLAR

AÖF'DE BÜTÜNLEME VAR MI?



AÖF'ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

AÖF SINAVINDA HANGİ NOTLAR GEÇİYOR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti