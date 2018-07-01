YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! 2018 YKS ﻿﻿TYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Üniversite adayları dün gerçekleşen YKS'nin ilk oturumu TYT'ye katıldı. Sınavdan çıkan adaylar TYT sorularını ve cevaplarını merak ediyor. Öğrenciler soru ve cevapları öğrenip TYT sonuçları açıklanmadan puanını hesaplamak istiyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TYT soru ve cevaplarını bekleyen öğrenciler bir yandan da sorular kolay mıydı, zor muydu sorularının cevabını arıyor. Sık sık üniversite sınavlarının değiştirilmesi eleştiri konusu iken bu sene ilk kez uygulanan sınavda sosyal bilimler ve fen bilimleri alanları uzmanlar ve öğrenciler tarafından kolay bulundu. YKS soru ve cevaplarını büyük bir merakla bekleyen adaylar YKS soruları aracılığıyla sınavda gösterdikleri performansın ne durumda olduğunu belirlemek istiyor. YKS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı kesinlik kazanmadı ancak ÖSYM'nin genelde soru ve cevap yayınlama vakitleri ortalama sınavdan 4-5 gün kadar sonra oluyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM'den alınan bilgilere göre 31 Temmuz'da açıklanacak.

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

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ÖĞRENCİLERDEN TWITTER’DA YKS YORUMLARI

ÖSYM tarihinin en kolay sınavıydı ama en karmaşık ve yeni soru tipli sınavıydı. O karmaşıklığını çözdüğünüzde sorunun kolaylığı geliyordu ama mesele karmaşıklığı çözmede. Bu soru tiplerini aldığım hiçbir soru bankasında görmedim :d #yks18 — SÖĞÜT AĞACININ YAPRA (@velicansogutt) 30 Haziran 2018

Türkçedeki kurşun kalemli soruyu okuyunca 2 dakika elimdeki kaleme kilitlendim ve dedimki durma tam gaz devam kurşun kalemciğim #yks18 — Büşra Türkyılmaz (@busraaturkylmz) 30 Haziran 2018

Soruların kolay olması ama Türkçe sorularının uzun olması sebebiyle birçok soruyu yetiştirememem..#yks18 — Gamze (@gamzeozksa) 30 Haziran 2018

#yks18 Matematik ALES tarzı olmuş, mantık ve zeka soruları. Zaman alıcıydı. Fizik sorularını bir fizik öğretmeni olarak beğendim.Kavramsal,yorum içeren sorular. Türkçe soruları idare eder.

Özet: Öğrenciye kolaymış hissi veren ama sonuçlar gelince çok yanlış çıkacak sınav tipi. — Rönesans İnsanı (@episteme_doxa) 30 Haziran 2018

Süreyi yetiştiren varsa helal olsun #yks18 — bilahmacunversem (@karasu_karayel) 30 Haziran 2018

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı kesinlik kazanmadı ancak ÖSYM'nin genelde soru ve cevap yayınlama vakitleri ortalama sınavdan 4-5 gün kadar sonra oluyor.



HANGİ OTURUM KAÇ SORU?

YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek.

AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru sorulacak.

YKS İLK OTURUMU TYT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üniversiteye geçişte yeni sınav sistemi YKS'nin ilk ayağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerçekleştirildi. 2 milyonu aşkın adayın iştirak ettiği TYT sınavı saat 10.00'da başladı. 15 dakika kuralını adaylarına defalarca hatırlatan ÖSYM, diğer Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT) oturumlarına geç kalınmaması için uyarılarda bulundu. 1 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan AYT ve YDT oturumlarının ardından adaylar sonuç ve tercih sürecine girecekler.