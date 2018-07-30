147 kapatıldı, ‘444 0 632’ numaralı hattan hizmet verilecek

Binlerce öğretmen ve okul idarecileri için adeta çileye dönüşen Şikayet Hattı 147 kapatıldı. Artık sadece, "444 0 632" numaralı hattan danışma hizmeti verilecek.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatıyla kamuoyunda şikâyet hattı olarak algılanan ve öğretmenlerin şikâyet edildiği ”Alo 147” hattı kaldırıldı. Selçuk’un talimatıyla bu hattın yerine, Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi “444 0 632” telefon hattı kuruldu. Selçuk, şikayet hattının kapatılacağını “Öğretmenlerimizin kalbine, gönlüne dokunmayan bir sistemin başarılı olamaz” sözleriyle duyurmuştu.

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi danışma hattı öğretmen odaklı hizmet verecek. Bu kapsamda, öğretmenler, yer değiştirme işlemleri, maaşlar, ek ders ücretleri, mesleki çalışmaları, eğitim ve öğretim ödeneği, özlük işlemleri, sosyal tesis ve lojman kullanımı, yurt dışı görevlendirmeleri gibi konularda; öğretmen adayları ise ilk atama işlemleri, kadro talepleri gibi Bakanlığın görev alanındaki konularda hizmet alabilecek. Danışma hattına ayrıca, örgün eğitim çağı dışına çıkan ve yaygın eğitim kurumlarında eğitimine devam eden Türkiye veya yurt dışı programlarına kayıtlı öğrencilere, yeni kayıt, kayıt yenileme, sınav iş ve işlemleri, ücret iadeleri, mezuniyet iş ve işlemleri ve sistem üzerinden yapılabilecek bilgi güncellemeleri konularında da başvuru yapılabilecek.

VELİLER DE YARARLANACAK

Bu hattan öğrenci ve veliler, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları mevzuatı, öğrencilerin kayıt işlemleri, sınıf geçme ve devam durumları, nakil iş ve işlemleri, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ve rehberlik süreçleri, BİLSEM sınavları, özel okul sınavları, parasız yatılılık ve bursluluk sınavı, liselere geçiş sınavı, e-okul veli bilgilendirme, ders kitapları içerikleri konularında da bilgi alabilecek.

Okul aile birlikleri, sosyal etkinlikler, taşımalı eğitim, okul, derslik ve eğitim öğretim materyalleri eksiklikleri, fiziki alt yapı talepleri, okul kantinlerindeki ürün satışı ve denetimi, destekleme ve yetiştirme kursları, yurt ve pansiyonlarda barınma iş ve işlemleri, öğrencilerin kılık kıyafetleri, denklik işlemleri, FATİH Projesi, EBA sistemi, öğretmen ihtiyacı, resmi tatiller ve Bakanlığın projeleri konularında da bilgi verilecek. Vatandaşlar da sürücü kursu, protokol sınavları, yeterlilik sınavları, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları, yaygın eğitim kursları, sertifika programları, Bakanlığın ihaleleri, özel okul açma kapatma, kurs açma ve kapatma, kurum çalışma usul ve esasları gibi konularda danışmanlık hizmeti alabilecek.