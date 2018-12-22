15 tatil ne zaman? 15 tatil tarihi belli oldu! İşte karne günü tarihi…

"15 tatil ne zaman" sorusu 2019 yılına yaklaştıkçe öğrenciler ve veliler tarafından daha çok araştırılmaya başlandı. MEB, okullar ne zaman 15 tatile girecek sorusunun yanıtını açıkladı. Öğrenciler, öğretmenler tatil planları yapmaya başladı. Peki 15 tatil yani sömestr tatili ne zaman başlayacak? İşte yarıyıl tatili tarihi...

15 tatil öğrenciler tarafından sabırsızlıkla beklenirken, veliler yarı yıl tatili ne zaman olduğunu öğrenmek için sömestr tatili tarihini araştırmaya başladı. 2018 yılının son günlerinde yazılılar ve sözlüler için hazırlanan öğrenciler ve onlara yardımcı olan veliler 2019 sömestir tatili tarihini haberimizde bulabilir. Milli Eğitim Bakanlığı okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabını verdi. İşte 15 tatil ne zaman başlayacak, Sömestr ne zaman? sorularının yanıtı…

15 TATİL NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı. eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

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YARIYIL TATİLİNDE NELER YAPMAK GEREKİYOR?

Uz. Dr. Leyla Benkurt Alkaş, velilere ve öğrencilere 15 günlük tatilin değerlendirilmesi ve planlaması ile ilgili bazı önerilerde bulundu:

Tatil demek istediğini yapabilme serbestliği değildir. Yatma kalkma saatleri biraz daha esneklik kazansa da tamamen çocuğa bırakılmamalıdır. Yaşına uygun programlar önceden seçilip düzenlenebilir.

Tatil öncesi tatilin planlanması, zamanı ve mekanı kullanmak, yapılacakları gözden geçirmek yararlı olacaktır. Tatil demek mutlaka farklı bir yere gitmek demek değildir. Bu özel zaman planlanırken mutlaka çocuk da katılmalı, yönlendirilmeli ve benimsetilmelidir.

Pasif ve hazırcı eğlenceler yerine doğada gezmek, müzeye gitmek, tiyatro veya değişik etkinliklere katılmak hem ufkunu geliştirecek hem de ders dışı öğrenme ve merak etme dürtülerini uyandıracaktır. Ayrıca değişik etkinlik ve denemeler tatil sonrası arkadaşlarına anlatacak, tatili anlamlandıracak malzemeleri çocuğa verir.

Çocukla ev içi sorumlulukları paylaşma; tamir işleri, kek-pasta pişirme, hayvanlara bakma, çiçek soğanlarını ekmek gibi yaşına ve konuma uygun uğraşlar hem kendine güvenini artıracak hem de el becerilerini geliştirecektir.

Ailece kitap evlerinden alışveriş, aynı kitabı okuma, hakkında konuşma, geniş zamanlarda zevk alarak, merak ederek sonunu tahmin etmeye çalışarak, okuma zevkinin gelişmesi söz konusu olacaktır. Ayrıca kart oyunları, kutu oyunları, aile oyunları ile rekabet duygusu gelişir, yenme-yenilme durumlarını hoşgörü ile kabullenmeyi öğrenir.