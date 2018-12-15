15 tatil ne zaman başlayacak? Öğrenciler sömestr tatilini büyük heyecanla bekliyor! İşte yarıyıl tatili tarihi…

15 tatile kısa bir süre kaldı. Sadece öğrenciler değil, öğretmenler ve veliler de 15 tatilin ne zaman başlayacağını ve kaç gün süreceğini merak ediyor. Yarıyıl tatili yaklaşıyor, iste MEB tarafından yayınlanan çalışma takvimine göre sömestr tatili tarihi ve 15 tatil ne zaman başlayacak sorusunun cevabı...

Adım adım yaklaşan 15 tatil merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda başlayan eğitim ve öğretim dönemi ne zaman sona erecek? Öğrencilerin merak ettiği sömestr tatilinin tarihi ve tüm merak edilenleri haberimizin detayında. Öğrenciler, öğretmenler tatil planları yapmaya başladı. Peki bu yıl yarı yıl yani sömestr tatili ne zaman başlayacak? 15 TATİL NE ZAMAN? İŞTE SÖMESTR TARİHİ… Sömestir tatili bu yıl 18 Ocak Cuma günü okulların kapanmasının ardından başlayacak. 16 Gün sürecek ve 4 Şubat Pazartesi günü ikinci dönem başlayacak. 2019 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜN? 01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü*

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arefesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün) 2019 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 14 Haziran 2019 Cuma günü 2018-2019 eğitim öğretim dönemi sona erecek. 16 Eylül 2019’da okullar açılacak.

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