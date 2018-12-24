15 tatil tarihi: Sömestr ne zaman başlayacak?

Yarıyıl tatili, 15 tatil veya sömestr olarak adlandırılan öğrencilerin biraz dinleneceği zamana az kaldı. Veliler de öğrenciler de tatil planlarını şekillendirmek için sömestr tarihini araştırıyor. MEB iş takvimi ile yarıyıl tatili yani 15 tatilin tarihi duyuruldu.

15 tatil öğrenciler tarafından sabırsızlıkla beklenirken, veliler yarı yıl tatili ne zaman olduğunu öğrenmek için sömestr tatili tarihini araştırmaya başladı. Bir eğitim öğretim döneminin daha ortasına yaklaşırken tatil planlarını şekillendirmek isteyen veliler, dinlenmek isteyen öğrenciler, okullar ne zaman tatil olacak ve ilk dönem ne zaman bitecek sorularını soruyorlar. İşte sömestr tarihi…

15 TATİL NE ZAMAN?

2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı. eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.



KARNESİ ZAYIF OLAN ÖĞRENCİYE NASIL DAVRANMAK GEREKİR?

Uzman Psikoloğu Melis Tümer Süyür, yaklaşan yarıyıl tatil nedeniyle öğrencilerin ve ailelerin karne heyecanı yaşadığını belirterek, velileri çocuklarının getireceği kötü karnelere karşı uyardı. Ortada bulunan olumlu ya da olumsuz bir sonuç için tek bir kişiyi suçlamanın doğru olmadığını ifade eden Melis Tümer Süyür, “Dönem boyunca iyi koordine olmak çok önemlidir. Bu da aile üyelerinin desteği ile olur. Karnenin çocuğun öğrenme süreçleri ve davranışlarının bir geri bildirimi olduğu bilinmelidir” dedi.

Karnesinde zayıf olan öğrencilere uygulanacak davranış biçimleri konusunda da uyarılarda bulunan Süyür, “Kişiselleştirme yapıp, karnesi zayıf gelen çocuğa, zayıf öğrenci muamelesi yapılmamalıdır.

Çocuğun sadece karnesi zayıftır, kişiliği değil, kişiliğine genelleme yapılması doğru değildir. Kişiliğine yönelik olumsuz davranışlarla karşılan çocuk yalnızca, ‘başarılıysam değerliyim ve yeterliyim, başarısız olursam kimse beni sevmeyecek’ gibi işlevsel olmayan gerçek dışı düşünceler geliştirebilir. Bu durum çocukta, özgüven eksikliğine ve dolayısıyla ikinci döneme de motivasyonu düşük başlamasına neden olabilir.