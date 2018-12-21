15 tatil yaklaşıyor! Sömestr tatili ne zaman başlayacak? İşte okulların kapanacağı tarih…

Öğrenciler 15 tatil için geri sayıma başladı. Sömestr tatiline kısa bir süre kaldı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sona erecek ve öğrenciler yarıyıl tatilinde dinlenerek ikinci döneme hazırlanacaklar? Peki 15 tatil yani sömestr ne zaman?

Dört ay civarı sürecek yoğun bir tempoya adım atan öğrenciler, bir yandan ders heyecanı yaşarken bir yandan da 15 tatil ya da bir diğer ifade ile sömestr tatilinin başlayacağı tarihi sorguluyor. Birinci yarıyıl sonunda karne alacak olan öğrenciler ikinci döneme de bir anlamda soluklanarak yeniden başlamış olacaklar. İşte yarıyıl tatili tarihi…

15 TATİL NE ZAMAN? SÖMESTR TARİHİ…

2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında okullar 17 Eylül tarihi itibari ile açıldı. eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.



OKULLAR AÇILANA KADAR NELER YAPILABİLİR?

Yoğun bir eğitim öğretim dönemini tamamlayarak tatile hazırlanıldığını ifade eden Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, öğrencilere yönelik “Karnelerinizi alacak, bir dönemin çalışmalarının ilk sonuçlarını göreceksiniz. Karne notları ne başarının ne de başarısızlığın biricik göstergesidir. Öğrenme sürecindeki eksiklerimizi ve öğrenme biçimlerimizi gözden geçirme fırsatıdır” dedi.

“Veliler, öğrenciler ve öğretmenler olarak, karnelerimizden kaba bir başarı ya da başarısızlık sonucu çıkarmaktan öte, kendine yetebilen toplumsal duyarlılıkları gelişmiş, değerlerini günlük hayatına yansıtabilen kişilikler inşa edebilmeyi hedeflemeliyiz.” değerlendirmesini yapan Güngör, “Unutmayalım ki bilgi eksikliğinin telafisi mümkün ama kişilik inşasının eksikliğinin telafisi kolay değildir” dedi.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler 3 aylık yaz tatili yapacak. Ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.