2018 Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt işlemleri ne zaman başlıyor? Ek sınav başvuruları başladı

AÖL kayıt işlemleri hakkında MEB’den açıklama geldi. http://aol.meb.gov.tr adresinde yer alan bilgilere göre; Açık Öğretim Lisesi 2018/1. Dönem İlk Kayıt işlemleri 03 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle İlk Kayıt işlemlerini yaptıramamış öğrenciler için 22 Eylül -28 Eylül 2018 tarihleri arasında Mazerete Bağlı İlk Kayıt işlemleri yapılacak. Peki AÖL kayıt yenileme işlemleri başladı mı?
AÖL SINAV TAKVİMİ YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018
Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018
I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018
Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018
I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 1 Aralık 2018
AÖL EK SINAV MÜRACAAT İŞLEMLERİ BAŞLADI
Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için;
Ek Sınav Tarihi : 06 Ekim 2018
Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 11-18 Eylül 2018
Ek Sınav Ders Seçimi : 13 – 18 Eylül 2018
Katılım Bedeli : 30 ₺
Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif duruma getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir.
Sınav ekli listede gösterilen il ve ilçe merkezlerinde yapılacaktır.
EK YAPILACAK SINAV MERKEZLERİ