2018 Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt işlemleri ne zaman başlıyor? Ek sınav başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarıda kalan vatandaşlar için açıktan lise okuma imkanı sağlıyor. Bu sene açıktan lise okumak için kayıt yaptırmak isteyenler ve kaydını yenilemek isteyenler "AÖL kayıt işlemleri ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte AÖL kayıt işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler...

AÖL kayıt işlemleri hakkında MEB’den açıklama geldi. http://aol.meb.gov.tr adresinde yer alan bilgilere göre; Açık Öğretim Lisesi 2018/1. Dönem İlk Kayıt işlemleri 03 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle İlk Kayıt işlemlerini yaptıramamış öğrenciler için 22 Eylül -28 Eylül 2018 tarihleri arasında Mazerete Bağlı İlk Kayıt işlemleri yapılacak. Peki AÖL kayıt yenileme işlemleri başladı mı?

AÖL SINAV TAKVİMİ YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018

Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018

I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018

Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018

I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 1 Aralık 2018

AÖL EK SINAV MÜRACAAT İŞLEMLERİ BAŞLADI

Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için;

Ek Sınav Tarihi : 06 Ekim 2018

Ek Sınav Başvuru Tarihleri : 11-18 Eylül 2018

Ek Sınav Ders Seçimi : 13 – 18 Eylül 2018

Katılım Bedeli : 30 ₺

Öğrencilerin Ek Sınava girebilmesi için katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra kayıt yenileme işlemi otomatik olarak yapılmayacağından dolayı MUTLAKA Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne mücaraat ederek, öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif duruma getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

Sınav ekli listede gösterilen il ve ilçe merkezlerinde yapılacaktır.

EK YAPILACAK SINAV MERKEZLERİ