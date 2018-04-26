2018 ALES ilkbahar dönemi sınav giriş belgeleri açıklandı

ALES sınav giriş yerleri açıklandı! 6 Mayıs 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES İlkbahar Dönemi) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14:00'den itibaren edinecekler.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI
ÖSYM’DEN ADAYLARA UYARI
2018-ALES İlkbahar Dönemi için adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES PUANINIZ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?
ALES puanı yüksek lisans ve doktora girişlerinde büyük önem taşıyor. Başvurularınızda ALES puanınızın geçerli olması için son 5 yıl içindeki bir sınavdan hedeflediğiniz puanı almış olmanız gerekiyor.