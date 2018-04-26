2018 ALES ilkbahar dönemi sınav giriş belgeleri açıklandı

Akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği haber ÖSYM'den geldi. ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 2018 ilkbahar dönemi sınav giriş belgeleri açıklandı. Haberimizden ALES sınav giriş belgesi görüntüleme ekranına erişebilirsiniz.

ALES sınav giriş yerleri açıklandı! 6 Mayıs 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES İlkbahar Dönemi) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile saat 14:00'den itibaren edinecekler.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ÖSYM’DEN ADAYLARA UYARI

2018-ALES İlkbahar Dönemi için adaylar saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES PUANINIZ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?

ALES puanı yüksek lisans ve doktora girişlerinde büyük önem taşıyor. Başvurularınızda ALES puanınızın geçerli olması için son 5 yıl içindeki bir sınavdan hedeflediğiniz puanı almış olmanız gerekiyor.