2018 ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES ne zaman düzenlenecek?

Akademik hayatını sürdürmeyi planlayanlar için ALES sınavı yaklaşıyor. 6 Mayıs'ta yapılması planan ALES için öğrenciler sınav giriş yerlerini araştırıyor. ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES kaç yıl geçerli? İşte sınava ilişkin ayrıntılar...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 6 Mayıs’ta yapılacak. Sınava az bir zaman kala geri sayıma başlayan adaylar sınav giriş yerlerinin belli olup olmadığını merak ediyor ancak ALES sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarda sınav giriş yerleri çoğunlukla bir hafta önce açıklanıyor. 2018 ALES sınav giriş yerlerinin 30 Nisan-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

ALES PUANINIZ NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ OLACAK?

ALES puanı yüksek lisans ve doktora girişlerinde büyük önem taşıyor. Başvurularınızda ALES puanınızın geçerli olması için son 5 yıl içindeki bir sınavdan hedeflediğiniz puanı almış olmanız gerekiyor.