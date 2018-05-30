ÖSYM AİS ALES sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM sürpriz yaptı, erken açıkladı

Heyecanla beklenen 2018 ALES sonuçları belli oldu. ÖSYM takvimine göre 7 Haziran'da açıklanması beklenen sınav sonuçları, lisansüstü programlara başvuruların başlaması dolayısıyla erken açıklandı. Haberimizden ÖSYM Aday İşlemleri sistemi ALES sınav sonucu sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

2018 ALES İlkbahar dönemi sonuçları açıklandı. Akademik hayatını sürdürmek isteyen öğrenciler son zamanlarda oldukça popüler olan yüksek lisans eğitimi almak için 6 Mayıs’ta düzenlenen ALES sınavına girmişti, heyecanla beklenen sonuçlar geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 6 Mayıs’ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES) İlkbahar dönemi sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına “sonuc.osym.gov.tr” adresinden ulaşabilecek.

ÖSYM AİL ALES SONUCU SORGULAMA EKRANI

ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, ÖSYM takvimine göre ALES sonuçlarının 7 Haziran’da açıklanması beklenirken lisansüstü programlara başvuruların başlaması dolayısıyla erken duyuruldu.

ALES’e 304 bin 821 aday başvurdu. Sınav ÖSYM Başkanlığının yeni uygulamasıyla ilk kez 81 ilde yapıldı. 50 sayısal ve 50 sözel toplam 100 sorunu adaylara yönetildiği sınavda sayısal test ortalaması 16,3 ve sözel test ortalaması 28,97 olarak gerçekleşti.

AA