2018 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soruları ve cevapları yayınlandı! TIKLA ÖĞREN!

ALES soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı.Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Aşağıdaki linkten ALES sorularını ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI TIKLA ÖĞREN
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi “18 Kasım 2018 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 20 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00'dan itibaren erişilebilir.”
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES, ÖSYM’nin değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından 20 Aralık tarihinde açıklanacak.
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