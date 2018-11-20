2018 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES soruları ve cevapları yayınlandı! TIKLA ÖĞREN!

Akademik kariyerini sürdürmek isteyenlerin girdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı geçtiğimiz günlerde düzenlenmişti. Sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kala ÖSYM ALES sınav sorularını ve cevaplarını adayların erişimine açtı. Şimdi ise merak edilen soru şu: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES ile ilgili son gelişmeler...

ALES soruları ve cevapları ÖSYM tarafından yayınlandı.Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Aşağıdaki linkten ALES sorularını ve cevaplarını görüntüleyebilirsiniz. ALES SORULARI VE CEVAPLARI TIKLA ÖĞREN ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi “18 Kasım 2018 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/3 Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 20 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00'dan itibaren erişilebilir.” ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ALES, ÖSYM’nin değerlendirmelerini tamamlamalarının ardından 20 Aralık tarihinde açıklanacak. İLGİLİ HABER 2018 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman? Gözler KPSS tercih kılavuzunda... İLGİLİ HABER KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

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