2018 AÖF kayıt işlemleri ne zaman sona erecek?

Açıköğretim Fakültesi yoğun talep üzerine ikinci üniversite kayıt işlemlerini uzattı. Öte yandan akademik takvimini de açıkladı. Öğrencilerin başvurularını internetten yapması gerekiyor. AÖF açıklama yaparak adayların dikkat etmesi gerekenleri duyurdu. Peki AÖF kayıt işlemleri ne zaman sona erecek? İşte AÖF kayıt işlemleri hakkınd ayrıntılı bilgiler...

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi aracılığıyla açıktan üniversite okumak mümkün. Son zamanlarda AÖF’ün ikinci üniversite programına yoğun bir ilgi var. Lisans mezunu olanlar AÖF’e kayıt olarak yeniden üniversite sınavına girmeden yeni bir lisans programı okuyabiliyor. AÖF kayıt işlemleri hakkında resmi internet sitesinde bir açıklama yaparak ayrıntıları yayınladı. İşte 2018 AÖF kayıtları hakkında ayrıntılı bilgiler…

2018 AÖF KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Açıköğretim Fakültesi, kayıt işlemleri 11 Eylül 2018 Salı günü başlayıp, 4 Ekim 2018 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecek.

Mazeretli Kayıt İşlemleri 5 Ekim 2018 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

Lisans eğitimi alanlar lisans veya önlisans programlarına,

Önlisans eğitimi alanlar önlisans programlarına İnternetten başvurarak kayıt yaptırabilir.

AÖF ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Ödemelerini Ziraat Bankası'nın bankamatik ve internet bankacılığı ekranı üzerinden yapabilecek olan öğrenciler, bunu 5 Ekim 23.30'a kadar tamamlayabilecek. Öğrenciden banka dekontu ise saklaması talep edilecek.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerden program süresi içinde olanlar (önlisansta 2 yıl, lisansta 4 yıl), AÖF kayıt yenileme kılavuzunun 2.5.1. maddesinde açıklanan kanunlar kapsamındaki öğrenciler ile 2.5.2. maddesinde açıklanan Engelli Öğrenciler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemeyecek.