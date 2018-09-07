2018 AÖF kayıtları devam ediyor… İşte Anadolu Üniversitesi AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri

AÖF kayıt işlemleri devam ediyor. Anadolu Üniversitesi AÖF yeni kayıtlarının 10 Eylül tarihine kadar alınacağını duyurdu. Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri de belli oldu. İşte AÖF kayıt detayları...

Anadolu Üniversitesi AÖF 2018 -2019 yılı kayıt tarihleri belli oldu. Google üzerinde AÖF kayıtları hakkında aramalar yapıyor. Yeni kayıt yaptıracak adaylar 3-10 Eylül tarihleri arasında, ikinci üniversite kaydı yaptıracaklar 11-21 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecekler. İşte tüm detaylar…

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Anadolu üniversitesi 2018 – 2019 AÖF kayıt yenilemeleri 24 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 05 Ekim 2018 cuma günü sona erecek. Yani toplamda 12 gün sürecek.

AÖF YENİ KAYIT TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne yeni kayıt yaptıracak adaylar 3-10 Eylül tarihleri arasında, ikinci üniversite kaydı yaptıracaklar 11-21 Eylül tarihleri arasında kayıtlarını yapabilirler. Kayıt takvimi haberimizin devamında.

AÖF KAYITLARINDA ÖNEMLİ DETAY

İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir. Anadolu Üniversitesi yaptığı AÖF duyurusunda şu ayrıntılara dikkat çekti. Son kayıt tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.