2018 AÖF sınav giriş yerleri belli oldu! AÖF sınav giriş belgesi çıkartma işlemi nasıl yapılır?

2018 Bahar Dönemi AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav giriş yerini öğrenen öğrenciler AÖF sınav giriş belgesi çıkartma işlemi nasıl yapılır araştırıyor. Haberimizden AÖF bahar dönemi sınav giriş yerlerini ve belgelerini öğrenebilirsiniz.

AÖF Bahar Dönemi ara sınavları 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler Açıköğretim Fakültesi otomasyon sistemine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebiliyor. AÖF vize sınavına katılacak öğrencilerini sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. 2018 Bahar Dönemi AÖF sınavına girecek olan öğrenciler aşağıdaki linkten belgelerini alabilecekler…

SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi vize sınavları için geri sayım. 14-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan AÖF vize sınavlarının giriş yerleri belli oldu. Adaylar sınav giriş yerlerini sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek. Sınav yeri giriş belgesinin sınava gelirken mutlaka bulundurulması gerekiyor.

AÖF sınav giriş yerleri resmi site üzerinden duyuruldu. Adaylar sınav giriş yerlerine “https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx” internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ

AÖF SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti