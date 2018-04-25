AÖF vize sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı

Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi, AÖF sınav sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçlarını sorgulama ekranına ve Açıköğretim Fakültesi'ne ilişkin ayrıntılı bilgilere haberimizden erişebilirsiniz. İşte AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AÖF sınav sonuçları açıklandı. 14- 15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları yayınladı. AÖF bahar dönemi vize sınavı Anadolu Üniversitesi üzerinden duyuruldu. Açıköğretim öğrencileri, T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel AÖF sonuçlarını görüntüleyebilirler. Anadolu Üniversitesi’nin 25 Nisan Çarşamba akşamı erişime açtığı sınav sonuçlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuru şu şekilde; Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 – 27 Mayıs 2018

2017-2018 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 21 Temmuz 2018

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti