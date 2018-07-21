2018 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF geçme notları…

AÖF 3 ders sınavı geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Şimdi ise öğrenciler AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını internet üzerinden araştırıyor. Final derslerinden kalan öğrenciler dönem uzatmamak için 3 ders sınavına girdi, bu sınavlardan başarılı olanlar mezun olacak. İşte AÖF sınav sonuçları için belirtilen tarih...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı, en fazla üç dersten başarısız olup bu dersleri başarması durumunda mezun olabilecek öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra üç ders sınav hakkı tanınıyor. Anadolu Üniversitesi’nin sistemine son senelerde dahil ettiği 3 ders sınavı, geçtiğimiz yıl sınavın hemen ardından 10 gün içerisinde açıklanmıştı. Aynı veriler göz önünde bulundurulursa, Anadolu Üniversitesi’nin AÖF sınav sonuçlarını 31 Temmuz tarihinde açıklayacağı öngörülebilir. Bu tarihler, üniversitenin yoğunluk durumuna göre değişiklik gösterebilir.

AÖF SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. Öğrenciler https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar adresinden e-posta adresi yea tc kimlik numarası ve şifrelerini girerek AÖF final sınav sonucunu öğrenebiliyorlar.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Açıköğretim Sisteminde “Başarı Notu” alt sınırı uygulanır.

“Başarı Notu” alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30’dur.

30'un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF'tir.

Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.

Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı “BB” harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise “BB” olabilmektedir.