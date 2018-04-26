2018 AÖF sınav sonuçları sorgulama! Açık Öğretim Fakültesi öğrenci girişi ile vize sonucu öğrenme

Yüzbinlerce öğrencinin günlerdir beklediği AÖF sınav sonuçları geldi. Sınavdan kaç puan aldığını öğrenmek isteyen Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav sonuçlarının açıklanması ile rahatladı.
AÖF sınav sonucunu sorgulayan öğrenciler ders geçme notu kaç araştırıyor. İşte AÖF giriş sistemi ve sorgulama ekranı…
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Sınav Sonuç Giriş Ekranı'na TC kimlik numaranızı girerek sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
AÖF'DE SINAVLARI GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?
AÖF'de tüm sınav sistemleri gibi bir geçme notu bulunuyor. Sınavlardan başarılı şekilde geçip, dersi tamamlamış sayılmak için en az 55 almış olmak gerekiyor. Ortalamayla geçmek için ise en az alınması gereken puan 39.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF'DE NEDEN DERS TEKRARI YAPILIR?
Öğrencinin başarı durumu; her dönemin sonunda dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. GNO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
AÖF SINAV SONUÇLARI İTİRAZ SÜRESİ NE KADAR?
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.