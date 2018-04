2018 AÖF sınav sonuçları sorgulama! Açık Öğretim Fakültesi öğrenci girişi ile vize sonucu öğrenme

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarını açıkladı. Vize sınavından 10 gün sonra açıklanan sonuçları öğrenmek isteyen öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Merakla beklediği notu öğrenenler ders geçme notu kaç merak ediyor. İşte AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

Yüzbinlerce öğrencinin günlerdir beklediği AÖF sınav sonuçları geldi. Sınavdan kaç puan aldığını öğrenmek isteyen Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF sınav sonuçlarının açıklanması ile rahatladı.

AÖF sınav sonucunu sorgulayan öğrenciler ders geçme notu kaç araştırıyor. İşte AÖF giriş sistemi ve sorgulama ekranı…

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sınav Sonuç Giriş Ekranı'na TC kimlik numaranızı girerek sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULA

AÖF'DE SINAVLARI GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

AÖF'de tüm sınav sistemleri gibi bir geçme notu bulunuyor. Sınavlardan başarılı şekilde geçip, dersi tamamlamış sayılmak için en az 55 almış olmak gerekiyor. Ortalamayla geçmek için ise en az alınması gereken puan 39.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti



AÖF'DE NEDEN DERS TEKRARI YAPILIR?

Öğrencinin başarı durumu; her dönemin sonunda dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. GNO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

AÖF SINAV SONUÇLARI İTİRAZ SÜRESİ NE KADAR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.