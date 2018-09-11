2018 AÖL kayıt işlemi ne zaman başlayacak? | AÖL kayıt yenileme başladı mı?

AÖL 2018-2019 öğretim yılı ilk kayıt işlemleri başladı. Lise öğretimlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın Açık Lise Programı aracılığı ile tamamlamak isteyenler için ayrıntılı bilgiler haberimizde. Açıktan lise okumaya devam edenler AÖL kayıt yenileme işlemi başladı mı, ders seçim işlemleri tarihleri ne zaman sorularının cevabını merak ediyor. İşt AÖL kayıt işlemleri hakkında ayrıntılar...