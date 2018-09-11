2018 AÖL kayıt işlemi ne zaman başlayacak? | AÖL kayıt yenileme başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, http://aol.meb.gov.tr adresi üzerinden yaptığı açıklamada Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihleri hakkında bilgi verdi. Açık Öğretim Lisesi 2018/1. Dönem İlk Kayıt işlemleri 03 Eylül-21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle İlk Kayıt işlemlerini yaptıramamış öğrenciler için 22 Eylül -28 Eylül 2018 tarihleri arasında Mazerete Bağlı İlk Kayıt işlemleri yapılacak.
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DERS SEÇİMİ İŞLENİ TARİHLERİ NE ZAMAN?
MEB’in konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İlk Kayıt yaptıran öğrencilerin Ders Seçimi işlemleri, Açık Öğretim Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinde yapılacak düzenlemelerle ilgili Talim Terbiye Kurulu Onayı alındıktan sonra başlayacaktır. Ders Seçimi işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacaktır.” denildi.
AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ BAŞLADI MI?
Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme işlemleri henüz başlamamış olup, Kayıt Yenileme işlemlerinin yapılacağı tarihler belirlendiğinde http://aol.meb.gov.tr/ adresinden duyurulacak.