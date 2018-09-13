2018 AÖL kayıt tarihleri belli oldu! Açık Lise kayıt yenileme başladı mı?

Açık lisede eğitim hayatlarını sürdürmek isteyenler için önemli tarihler geldi. 2018/2019 MEB AÖL kayıt tarihleri belli oldu. Peki AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte Açık Lise kayıtları hakkında detaylar…
AÖL SINAV TAKVİMİ YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
I. dönem yeni kayıt işlemleri. 20 Ağustos- 5 Ekim 2018
Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi. 15 Ekim 2018
I. dönem kayıt yenileme işlemleri. 3 Eylül – 5 Ekim 2018
Veri girişi yapılan öğrencilerin veri girişlerinin, sistem üzerinden AÖL tarafından kontrolünün yapılarak gerekli düzelmelerin Yaptırılması/yapılması. 20 Ekim 2018
I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması. 1 Aralık 2018
KİMLER AÖL ÖĞRENCİSİ OLABİLİR?
18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.
Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.