2018 AÖL kayıt tarihleri belli oldu! Açık Lise kayıt yenileme başladı mı?

AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Liseyi açıktan bitirmek isteyenler için MEB yılda üç döneme AÖL sınavları düzenliyor. Kayıt yaptırmak isteyenler için AÖL kayıt tarihleri haberimizde.