AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı? 2018 AÖL sınav giriş yerleri sayfası

2018 AÖL sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖL sınav giriş yerleri için Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden yapılacak açıklama bekleniyor. AÖL sınavları, giriş belgesiyle sorgulanmaya devam ediliyor. Bu çerçevede Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi II. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin internette yayınlanması için tarih olarak bugün belirtilmişti. AÖL sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgeleri yayınlandığı andan itibaren haberimizdeki linkten erişebilirsiniz.

Açık lise öğrencilerinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapacağı açıklamada. 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek AÖL 3. dönem sınav yerleri açıklandı mı sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılıyor. Öğrenciler AÖL sınav giriş yerlerini internet üzerinden öğreniyor ve sınav giriş belgesini internet üzerinden edinebiliyor. AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA ÖĞREN SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ALINMASI Sınava Giriş Belgeleri “www.aol.meb.gov.tr” resmi web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir. Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, öğrencinin sınav esnasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, sınav öncesinde fotoğrafının sisteme irtibat bürolarınca eklenmesi ve fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir. Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir. Sınav Giriş Belgesindeki bilgiler ile açıklamaları dikkatlice okuyunuz. Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmeniz gerektiğini unutmayınız. Sınav gününden önce sınava gireceğiniz yeri mutlaka görünüz. Sınav Günü Yanınıza Almanız Gerekenler: Mutlaka fotoğraflı Nüfus Cüzdanı , pasaport veya ehliyet belgelerinden biri. Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi. Kurşun kalem ve silgi. Dikkat: Adayların, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.