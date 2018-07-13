BİLSEM sonuçları açıklandı! İşte MEB’in Bilsem 2018 bireysel sınav sonuçları…

BİLSEM bireysel sınav sonuçları için beklenen gün gelmişti ve sonuçlar açıklandı. BİLSEM sonuçları açıklandı mı? Sorusu cevap buldu ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilsem sonuçlarının bugün yani 13 Temmuz'da duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı bağlantısını haberimizde bulabilirsiniz...

BİLSEM bireysel değerlendirme sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyordu ve açıklandı. MEB BİLSEM sınav sonuçlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler 16-20 Temmuz tarihinde itirazlarını gerçekleştirebilecek. İşte 2018 BİLSEM bireysel sınav sonuçları sorgulama ekranı…

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

BİLSEM özel yetenekli öğrencileri tespite ederek örgün eğitimlerini aksatmadan kapasitelerini kullanmaları amacıyla açılmış devlete bağlı özel bir kurumdur. BİLSEM sınavları ile özel yetenekli çocuklar daha kısa sürede keşfediliyor.

BİLSEM bireysel sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek ve öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA BAĞLANTISI

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin girdiği 2018 BİLSEM sonuçları için heyecan dorukta! Öğrenciler, 1, 2, ve 3. sınıflar bireysel sonuçlarını öğrenci kimlik numarası ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenecekler. 16-20 Temmuz tarih aralığında BİLSEM sonuçlarına itiraz edilebilecek. İtirazların değerlendirilmesi 23-27 Temmuz tarih aralığında gerçekleşecek. Öğrencilerin kayıt işlemi ise 03-07 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. 21 Haziran itibariyle açıklanması beklenen BİLSEM yerleştirme sınav sonuçları, 13 Temmuz Cuma günü öğrencilerin erişimine açılacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.

BİLSEM KAYITLARI YAPILAN ÖĞRENCİLER NASIL BİR EĞİTİM ALACAK?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon),

b) Destek Eğitimi;

1) İletişim Becerileri,

2) Grupla Çalışma Teknikleri,

3) Öğrenme Yöntemleri,

4) Problem Çözme Teknikleri,

5) Bilimsel Araştırma Teknikleri,

6) Yabancı Dil,

7) Bilgisayar,

8) Sosyal Etkinlikler,

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,

d) Proje Üretimi/Yönetimi

alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar. Programların belli bir tamamlama süresi bulunmamakta olup öğrenci programlarda kendi öğrenme hızına göre ilerler. Öğrenciler program aşamalarındaki performans, istek, gayretli olmalarına ve devamlarına bağlı olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilir.

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR?

Bilsem' lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem' de, öğlenci ise sabah Bilsem' de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM' de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30′ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.